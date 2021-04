O projeto "Unindo Forças BH: Todos contra a fome", que busca doar alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital mineira e região metropolitana, tem dois dias, até este sábado (1), para bater a meta de R$ 2 milhões.

Até esta quinta-feira (29), o valor arrecadado está em R$ 1.660.775,24, o que corresponde a cerca de 83% do objetivo. De acordo com os organizadores, até o momento 5.534 pessoas já ajudaram a causa, que é mantida por uma equipe de 50 voluntários. Na terça (27), o Cruzeiro Esporte Clube informou que apoiará o esforço.

Os interessados podem ajudar com qualquer valor pela plataforma evoe.cc (clique aqui) até as 23h59 de sábado. A campanha é auditada pela Grant Thornton.

Devido à pandemia de Covid-19, o projeto "Unindo Forças BH" informou que as entregas de cestas básicas estão sendo feitas pelo fornecedor diretamente às lideranças comunitárias.

"Gostaríamos de reforçar que as instituições organizadoras do Unindo Forças BH proíbem a presença de voluntários, parceiros ou doadores nas entregas, buscando preservar a saúde não só dos voluntários, mas também das comunidades. Qualquer presença física vai contra as instruções dadas pelos organizadores do projeto", disse, em nota.

