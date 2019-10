Preparar profissionais capazes de atender aos desafios do mercado de trabalho, agregando mais conhecimento ao currículo. Esse é o objetivo dos cursos de pós-graduação lançados nesta terça-feira (8) pelas Faculdades Promove, na capital. As aulas terão início ainda neste ano.

São 68 opções nas áreas de comunicação, saúde, direito, engenharia, tecnologia da informação e educação, na modalidade presencial.

Dentre as possibilidades na área da advocacia, por exemplo, estão as especializações em Ciências Criminais com ênfase em Segurança Pública ou Direito Internacional. Já no campo das engenharias, há cursos como Geotecnia de Barragens e Mobilidade Urbana.

Diretor acadêmico das Faculdades Promove, o professor Natanael Átilas Aleva explica que a preparação dos cursos levou cerca de um ano e, por isso, eles apresentam muitos diferenciais aos estudantes.

“A pós-graduação é um produto que tem sido muito vulgarizado, trabalhado a preços muito baixos no mercado. Então, nos unimos para fazer algo diferenciado, tanto do ponto de vista técnico como também com o desenvolvimento da criticidade, da autonomia, da responsabilidade. Queremos preparar nossos futuros alunos para resolverem problemas para os quais eles serão chamados nas suas empresas, clínicas, consultórios, enfim, onde eles estiverem”, frisa.

Parcerias

Para se destacar no mercado, esclarece Natanael Aleva, as Faculdades Promove já firmaram vários convênios para as capacitações. O docente cita, por exemplo, o uso das tecnologias do Google para facilitar a rotina dos estudantes.

“Além disso, teremos professores com experiência no mercado e uma parceria com o Mineirão, onde também acontecerão alguns cursos. Nossa expectativa é enorme. Queremos ser um polo para toda a Grande BH”, completa.

Facilidades

As inscrições para as especializações podem ser feitas aqui. A instituição de ensino oferece várias condições para pagamento das capacita-ções, inclusive a possibilidade de parcelar as mensalidades.

Ex-alunos da faculdade têm desconto de 30%.