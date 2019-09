O pronto-socorro da unidade Santo Agostinho do Hospital Mater Dei, na rua Gonçalves Dias, teve o atendimento interrompido por causa da chegada de um paciente com sintomas de sarampo na tarde desta segunda-feira (16). O fechamento da unidade aconteceu para atender ao protocolo de segurança do Ministério da Saúde.

Outros três centros de saúde municipais (Serra Verde, Tirol e Glória) e uma UPA (Pampulha) também tiveram seus atendimentos interrompidos para o atendimento a pacientes com suspeita de sarampo. O protocolo foi cumprido em unidades municipais outras 52 vezes desde o dia 21 de agosto. Neste momento, 143 casos suspeitos de sarampo estão sob investigação em Belo Horizonte, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a pasta, as medidas de bloqueio vacinal e desinfecção das unidades têm caráter preventivo e são executadas diante de uma suspeita de diagnóstico do sarampo. São executadas de forma profilática para resguardar a saúde das pessoas do local e evitar transmissões. A suspensão temporária no atendimento dura em média duas horas.