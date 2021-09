A ajuda humanitária do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ao Haiti após um terremoto que devastou o país foi prorrogada. A previsão inicial era que a missão durasse 21 dias, agora não há data para retorno.

Quatro homens da corporação mineira foram para aquele país no dia 23 de agosto, uma semana após um terremoto de magnitude 7,2 na Escala Richter atingir o sudoeste do território haitiano.

Os militares do CBMMG integram o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Cooperação Humanitária Internacional do governo federal e ajudam nas buscas aos desaparecidos.

Segundo último balanço divulgado pela Defesa Civil do Haiti na segunda-feira (6), 329 pessoas continuam desaparecidas, 12.763 pessoas ficaram feridas e o número de mortes chega a 2.248.

Aqui no Brasil o problema são as queimadas. De sábado (4) até essa terça-feira (7), os bombeiros do Estado receberam 738 solicitações relacionadas a incêndios em vegetação em Minas Gerais.

O comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad), Major Welter Chagas, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila nesta quarta-feira (8), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.