Trabalhadores contrários à reforma da Previdência protestam, na noite desta sexta-feira (22), no hipercentro de BH, provocando um cenário de caos no trânsito em diversas vias no entorno da região, além de causar um efeito cascata em várias outras regiões da capital mineira me plena hora de hush.

Segundo a BHTrans, os manifestantes se concentraram na praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e seguiram pela avenida Olegário Maciel, Praça Raul Soares, avenida Amazonas até a Praça Sete, onde o trânsito foi fechado e desviado para a rua Curitiba.

O Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência é organizado por sindicatos e movimentos sociais, que promovem atos simultâneos por todo o país em defesa da Previdência Pública e pelo direito à aposentadoria.