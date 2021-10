As atividades do Detran no bairro Gameleira, região Oeste de BH, foram suspensas durante parte da manhã desta segunda-feira (4), devido uma manifestação de servidores da Segurança Pública de Minas. O ato interrompeu os atendimentos da unidade entre 8h e 10h. Segundo a Polícia Civil, o serviço já foi normalizado.

O protesto foi organizado em conjunto por entidades de classe do setor de segurança. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Sindpol-MG), o movimento reivindica a recomposição salarial de acordo com as perdas inflacionárias.

Um dos principais alvos de reclamação é o governador de Minas, Romeu Zema (Novo). Segundo o sindicato, um projeto para recomposição dos salários foi enviado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pelo próprio governador e aprovado pelos parlamentares. O texto previa o reajuste dos vencimentos em três parcelas, mas Zema vetou sua própria resolução após o pagamento da primeira parte. O Sindpol ainda afirma que o governo estadual não está aberto ao diálogo com entidades de classe.

Responsabilidade Fiscal

Em entrevista coletiva para anúncio do auxílio emergencial mineiro, nesta segunda-feira (4), Romeu Zema comentou sobre o tema e condicionou as reformas salariais à aprovação do projeto de lei de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, em curso na ALMG. “Todos querem reajuste e nós só vamos conseguir isso com responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos procurando", disse.

"Inclusive, enviamos para a Assembleia Legislativa na última sexta-feira, em regime de urgência, o projeto de lei de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Se esse projeto for aprovado na assembleia, aí sim nós vamos ter condição de dar um reajuste, pelo menos a recomposição da inflação a todas as categorias do funcionalismo público."

Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) afirmou que o governo mantém diálogo aberto com a categoria da Segurança Pública, que trabalha para quitar as dívidas do Estado e que tem se empenhado para conseguir viabilizar melhorias para os servidores.

