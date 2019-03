O Dia Internacional da Mulher foi instituído pelas Nações Unidas para celebrar as conquistas sociais das mulheres e lembrar das muitas questões vivenciadas por elas em todo o mundo, como a violência, a jornada dupla e o machismo no mercado de trabalho. É uma data importante para a luta pela igualdade de gênero e para uma reflexão sobre o assunto. Por isso, o assunto ganhou grande importância nas redes sociais, alcançando o Trending Topics do Twitter com diferentes hashtags: #DiadaMulher, #8M2019 e #InternationalWomensDay.

Muito lembraram em suas postagens que a data não é celebrada para entrega de flores, mas para lembrar aos homens que devem repensar suas atitudes. Confira algumas postagens marcantes desse 8 de março nas redes sociais:

Women have been shown to be more sensitive to others' suffering, whereas, warriors celebrated for killing their opponents are almost always men. We need to see more women in leadership roles and more closely involved in education about compassion. #InternationalWomensDay