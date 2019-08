Um grupo de manifestantes interdita os dois sentidos da BR-040, na manhã desta terça-feira (27), em protesto contra a falta de água no bairro São José, em Esmeraldas, na Grande BH. O ato, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acontece na altura do km 503, desde às 10 horas.

A concessionária Via 040, responsável pela administração da rodovia, informou que cerca de 20 pessoas participam do protesto. O congestionamento no trecho, por volta das 13h, é de 12 quilômetros.

Para impedir o tráfego de veículos, os moradores colocam sacos plásticos na estrada. Agentes da PRF e do Batalhão de Choque negociam com os manifestantes a liberação da via.

A Copasa foi procurada pela reportagem, mas ainda não informou o motivo da falta de água no bairro São José e nem deu previsão de quando o fornecimento será normalizado.