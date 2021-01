Candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (24) em uma faculdade da região Noroeste de Belo Horizonte, mais uma vez, dividiram opiniões sobre a execução do protocolo sanitário para conter a disseminação do novo coronavírus.

Segunda etapa do Enem 2020 foi realizada neste domingo Segunda etapa do Enem 2020 foi realizada neste domingo

Em meio à pandemia, os inscritos tiveram de seguir uma série de regras para evitar o contágio. O uso de máscara durante a prova, por exemplo, foi obrigatório. No entanto, alguns participantes questionaram as medidas. Na avaliação de Caio Leonardo Silva, Reis, de 21 anos, que veio exclusivamente para fazer a prova de Matemática, não faz muito sentido o distanciamento.

"Os aplicadores até nos fazem pular carteiras, mas na fila ao lado tem uma pessoa sentada perto", avaliou.

O estudante de Psicologia Natanael Augusto de Freitas, de 22, concordou. "Os aplicadores até tentam controlar o distanciamento, mas é um pouco difícil. O que acontece é que cada um aplica as regras de um jeito, não tem um padrão", disse.

Para Lívia Amanda Fabiano, de 19 anos, houve uma pequena mudança entre o primeiro e o segundo dia do exame com relação aos protocolos. "Semana passada, os aplicadores não pediram para sentar separado, porém nós mesmos pulamos as carteiras. Nessa semana estavam bem concentrados no meio da sala", contou.

Veja o que ela disse:

Para a doutoranda em Farmacologia Simone de Araújo, de 29, as medidas foram adequadas. No entanto, na saída, deixaram a desejar. "Aqui fora fica todo mundo aglomerado, conversando perto, então é pior. Mas nas salas e na entrada foi bom", disse.

Segundo ela, o grande número de abstenções auxiliou na execução do protocolo. "Se todo mundo tivesse vindo, seria muito ruim", afirmou.

No último domingo (17), primeiro dia de aplicação do Enem 2020, mais de 2,8 milhões de inscritos deixaram de fazer a prova, quebrando o recorde de abstenções, que foi de 51,5%.

Testou positivo para Covid e perdeu a prova?

Quem foi diagnosticado com a Covid-19 ou apresentou sintomas de outras doenças infectocontagiosas e perdeu o exame precisará entrar em contato com o Inep, pela Página do Participante, ou pelo telefone 0800-616161. O participante terá direito a fazer a prova de reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro.

Leia Mais:

Alto número de faltas no Enem pode beneficiar quem participou dos dois dias de provas

Enem 2020: após ano atípico, candidatos pretendem descansar para voltar a focar nos estudos

Na companhia dos livros: produção e venda de obras literárias em papel cresce na pandemia