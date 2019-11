Os estudantes tiveram de mostrar que sabiam fazer cálculos ao resolver as questões de Física exigidas na prova do Enem 2019 deste domingo (10). De acordo com o professor Marcos Guimarães, do Bernoulli, 60% do conteúdo exigido exigiu que os candidatos fizessem contas, enquanto o restante envolveu outros conhecimentos teóricos.

Segundo o professor, diferentemente dos anos anteriores, quando o conhecimento sobre o dia a dia também foi exigido, dessa vez os estudantes tiveram mostrar que detinham um melhor conhecimento sobre o conteúdo estudado em sala de aula.

Confira a opinião do professor Marcos sobre as questões de Física do Enem neste domingo (10):

