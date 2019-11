As questões de matemática do segundo dia de prova do Enem 2019, aplicada neste domingo (10), exigiram menos conteúdos do que o exame do ano passado. De acordo com o professor Rafael “Xanchão”, do Bernoulli, não houve grandes novidades entre as questões. Confira os comentários dele sobre a avaliação:

Dessa vez, saiu na frente quem se dedicou mais aos estudos de geometria, especialmente espacial, que foram bem cobrados no exame deste ano.