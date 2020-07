Os candidatos a motoristas que concluíram o curso teórico já podem agendar as provas de legislação em uma das 30 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o serviço estava suspenso desde março, mas as marcações voltaram a ser feitas nesta semana.

No Estado, Belo Horizonte era a única cidade em que os testes estavam sendo aplicados. Na capital, a sede do Detran retomou as atividades presenciais no dia 25 de maio e as provas tiveram início de junho. Agora, com a parceria com as UAIs, os exames foram ampliados para outros municípios do Estado.

Para evitar aglomerações e o risco de contágio pela Covid-19, os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devem acessar o site do Detran e agendar a data horário do teste. "No dia indicado, o candidato deve comparecer à UAI somente no horário marcado, utilizando máscara, apresentar documento de identificação e o comprovante de marcação, emitido juntamente com a guia de arrecadação", explicou a Polícia Civil.

Vale lembra que somente quem concluiu o curso técnico-teórico em um Centro de Formação de Condutores (CFC) pode fazer o exame.

Segurança

Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) declarou que a volta dos testes foi planejada observando os protocolos de saúde voltados para evitar a transmissão do novo coronavírus. As UAIs disponibilizam álcool em gel 70%, distanciamento entre cabines de provas e o espaço é higienizado frequentemente.

“O retorno observará os protocolos para conter a disseminação da doença e o total de marcações para os testes será reduzido”, explica a chefe da Divisão de Habilitação do Detran, Flávia Portes. "Neste momento de pandemia, a retomada é um avanço na entrega dos serviços essenciais para os cidadãos mineiros, de forma segura e organizada", completou o superintendente da Central de Canais de Atendimento da Seplag, Reginaldo Carvalho.