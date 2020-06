O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo, informa a Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países.

O painel da Johns Hopkins mostrava, no fim da noite dessa quinta-feira (25), que o Brasil tinha 670.417 pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos somam 656.161. A Rússia está em terceiro lugar e registra 374.557 pessoas que foram contaminadas, mas não apresentam mais sintomas da doença.

Para celebrar este acontecimento que coloca esperança em nossos corações, reunimos imagens de pacientes recuperados em Minas Gerais.



A ELES, NOSSOS APLAUSOS!

(*) Com Agência Brasil