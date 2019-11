A quadra poliesportiva do Parque Municipal Américo Renné Giannetti foi interditada, nesta segunda-feira (11), para realização de obras de reforma e pintura do piso. O espaço ficará fechado por, pelo menos, 60 dias. Já a quadra de tênis funcionará normalmente durante todo o período da obra.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, barras, portões, alambrados, traves e tabelas serão trocados. As alterações incluem ainda a pintura geral de um dos coretos do Parque e a instalação de brinquedos tubulares para as crianças.

Ao todo, as reformas devem levar cerca de 90 dias e fazem parte do Programa Parceiros da Natureza, da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que incentiva parcerias para manutenção das áreas verdes da cidade.

Em outubro, segundo a prefeitura, o parque recebeu um novo conjunto de 12 brinquedos, instalados próximos à quadra poliesportiva, ao lado do "Castelão" (brinquedo metálico que faz referência a um castelo).

Também foram feitas a recuperação dos meios-fios, reparos no calçamento do parque, pintura dos bancos para uso dos visitantes e a limpeza dos lagos.