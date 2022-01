Quatro pessoas foram presas suspeitas de roubarem uma Fiorino com mercadorias do site de compras Mercado Livre, na noite deste sábado (15), no Anel Rodoviário, próximo ao bairro Primeiro de Maio, na região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com o tenente Davidson Costa, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, o grupo estava em um Hyundai HB20 branco, e fechou a Fiorino na BR-381, entre Betim e São Joaquim de Bicas, na Grande BH.

"O motorista desse veículo de carga foi colocado no carro dos suspeitos e deixado no Anel Rodoviário. Após acionar a polícia, desencadeamos uma operação de rastreio e localizamos os suspeitos em um lava-jato, no momento em que faziam a separação dos produtos roubados", explicou o tenente.

Conforme o militar, a carga estava avaliada em R$ 150 mil. Dentre os produtos, suplementos alimentares, peças de carro, roupas, calçados e cosméticos. "Ainda recuperamos várias caixas com 1.071 garrafas de gyn, roubadas anteriormente".

Giroflex

No lava-jato ainda foi apreendido um giroflex e um aparelho para bloquear o sinal de rastreador. "Esse equipamento de luz giratória era utilizado para enganar as vítimas, que ao serem abordadas na estrada, achavam se tratar de alguma força policial", explicou.

Na ação também foram apreendidos um revólver calibre .38 e uma arma artesanal.

Leia também:

Pesquisa da UFMG analisa em quais casos de traumatismo craniano há necessidade de tomografia

Vai voltar de viagem? Minas têm estradas com interdições totais e parciais; veja os trechos

Termina neste domingo a reaplicação do Enem 2021