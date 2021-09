Dois homens e uma mulher foram presos nessa segunda-feira (27) suspeitos de aplicar golpes na compra de carros de luxo em Belo Horizonte e na região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, o grupo teria causado prejuízo de R$ 600 mil para as concessionárias nos últimos quatro meses.

Segundo as investigações, trata-se de um grupo de ciganos que aplicava golpes em vários estados do Brasil. Para o delegado responsável pelo caso, Magno Machado, o trio era especializado nesse tipo de ação contra as empresas.

“Por meio de documentos e contas bancárias falsas, eles alcançavam o crédito nas instituições financeiras, e com cartão de crédito efetuavam a compra de veículos de luxo. Posteriormente, realizam a venda do carro na região Nordeste do país”, explicou o delegado.

A investigação da PC ainda aponta que o prejuízo causado pela associação criminosa em todo o país ultrapassa os R$ 5 milhões. “As investigações prosseguem na tentativa de se efetuar a prisão dos demais integrantes do grupo”, concluiu Magno.

