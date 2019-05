Quatro homens, com idades entre 20 e 30 anos, foram presos e uma moto, máquinas de cartão, cartões, dinheiro, além de duas CNH's falsas, foram apreendidas nesta quinta-feira (23) na praça Hugo Werneck, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da capital.

De acordo com policiais do 1º Batalhão da PM, os estelionatários praticavam um golpe que envolvia o trabalho de um motoboy: os homens se passavam por funcionários da financeira de cartões de crédito, confirmavam dados sigilosos e afirmavam que o cliente havia sido vítima de clonagem de cartão.

Em seguida, informavam que um motoboy da empresa iria à casa do cliente naquele momento para retirar o cartão e inutilizá-lo. No entanto, com o dinheiro de plástico em mãos, os criminosos faziam compras com o item.

Segundo a PM, a maior parte das vítimas é composta por idosos e pessoas com alto poder aquisitivo e, curiosamente, com boa instrução. A polícia chegou até os homens após um cliente da financeira desconfiar da ação de busca in loco do cartão e ligar para o 190.

A PM abordou o motoboy, que informou que apenas recebia R$ 50 para fazer o serviço logístico, porém, acabou levando aos demais envolvidos. Os homens estavam hospedados em um hotel, no Centro da capital. No local, havia máquinas de cartão de diversas empesas, além de cartões, dinheiro e duas CNH's falsas.

Os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes 2, em Santa Tereza, também na região Leste.