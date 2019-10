Cinco mulheres e sete homens, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto de celulares em grandes eventos, foram presos na madrugada deste domingo (20), durante o show “Buteco do Gusttavo Lima”, no Estádio Mineirão, na região da Pampulha, na capital. Dezessete aparelhos também foram apreendidos.



Conforme a Polícia Militar (PM), eles vieram da Bahia, especificamente, para a prática do crime. No entanto, a corporação não soube precisar se eles atuaram em outros espetáculos de entretenimento da região.



A PM também esclareceu que os integrantes do grupo circulavam em diversos setores do show, esbarravam na vítima e levavam o celular, sem que ela percebesse de imediato. Eles foram pegos em flagrante, após o registro de ocorrências.

Recorde de público



Com quase 60 mil ingressos vendidos, a edição da turnê do cantor sertanejo na capital mineira foi, até o momento, a de maior público, segundo os organizadores.