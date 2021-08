Entre 13 grupos avaliados em diversos requisitos, a Quadrilha Arraiá do Formigueiro Quente, de Venda Nova, foi a vencedora do Concurso Municipal de Figurinos Juninos 2021, com prêmio de R$ 7 mil. A votação ocorreu nesse domingo (29), e ainda entregou premiações a diversas outras agremiações.

De acordo com a prefeitura, todo o evento foi realizado virtualmente e com respeito às regras sanitárias de prevenção à transmissão da Covid-19. Ao todo, 35 quadrilhas juninas da capital participaram da competição. Cada grupo inscrito teve uma subvenção de R$ 8.750, totalizando R$ 306.250,00.

Entre os participantes, foram 13 equipes do grupo Especial, com vitória do Arraiá do Formigueiro Quente, e outroa 22 do grupo de Acesso, com o primeiro lugar para a Quadrilha Arraiá da Vaca Loka, e premiação de R$ 6 mil. Já o troféu do Júri Popular ficou com a Trem D'Minas. Nessa competição, foram oitos dias de votação, com registro de 1.685.922 votos.

Essa foi a primeira edição do Concurso de Figurinos, que avaliou, entre outros critérios, a originalidade, a criatividade, a harmonia das cores, o conjunto da obra, além de outros. Segundo a Belotur, cada competidor enviou um “casal caipira” para o desfile de figurinos, que foi gravado prévia e individualmente de 9 a 13 de agosto, no Museu de Artes e Ofícios, no Centro. Além disso, todos os participantes, acompanhantes e a equipe de produção fizeram testes de Covid-19.

A Belotur explicou que, paralelamente, foi realizada uma votação popular virtual, no site do Arraial de Belo Horizonte, e o mais bem votado recebeu o troféu “Prêmio Júri Popular - Concurso Municipal de Figurinos 2021”. Na votação de júri popular as quadrilhas competiram em igualdade, sem separação por grupos. Ao final de oito dias de votação foram computados 1.685.922 votos.

