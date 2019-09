Uma quadrilha de tráfico de drogas chefiada por uma mulher foi desmantelada pela Polícia Civil, que prendeu cinco pessoas, suspeitas de assassinarem um homem a tiros em dezembro do ano passado, na rodovia Papa João Paulo II, em frente à Cidade Administrativa. A líder da quadrilha, no entanto, continua foragida.

As investigações dão conta de que a vítima era conhecida por gerenciar um comércio de entorpecentes no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há a suspeita de que o homem também negociava drogas variadas com traficantes da capital.

Ele foi morto a mando da chefe da quadrilha, após furtar entorpecentes dela. Em Itabira, onde a organização criminosa atua, a família da suspeita é temida devido às atividades ilegais que chefia na cidade. O grupo armou uma emboscada para a vítima, com o objetivo de recuperar a droga que havia sido desviada por ele.

No dia do crime, a suspeita simulou uma negociação com a vítima de compra de drogas, envolvendo R$ 45 mil. Um outro integrante da quadrilha fingiu ser o comprador.

O homem acabou sendo morto com vários tiros e, após sua execução, o carro que a quadrilha utilizou para cometer o crime foi interceptado pela Polícia Militar, que encontrou dentro do veículo uma cápsula de munição deflagrada de 9 mm, mesmo calibre utilizado no homicídio.

Cinco suspeitos estão presos e irão responder por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada. A líder da quadrilha segue foragida.

