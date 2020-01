Quatro homens foram presos na noite desta quarta-feira (8), na região Nordeste de Belo Horizonte, por suspeita de participação em assaltos a residências. Com eles, foram encontradas armas, munições e diversos objetos eletrônicos, como notebooks e televisores.

De acordo com a PM, uma viatura do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) se deparou com uma moto em alta velocidade no bairro Goiânia e uma perseguição foi iniciada. Durante a procura, policiais viram dois homens fugindo para dentro de um barracão. Ao abordá-los, encontraram uma submetralhadora e uma garrucha.

Um dos suspeitos teria confessado participar de assaltos a casas, de acordo com a polícia. Ele teria indicado o endereço de um imóvel no bairro Maria Gorete, na mesma região, onde estavam outros suspeitos e o material que teria sido furtado.

Segundo a PM, um dos suspeitos tinha dois mandatos de prisão em aberto por homicídio – sendo um dos casos relacionado a uma briga entre torcedores.

Dentre o material apreendido estão duas TVs de LED, 13 notebooks, uma máquina de costura, duas balanças, uma lixadeira, um videogame, um aparador de grama, quatro frascos de perfume e um relógio.

