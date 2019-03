A Polícia Federal e a Polícia Militar deflagraram, nesta quinta-feira (21), a Operação Carga Suja II, para desarticular um grupo criminoso que atuava no roubo de cargas e de veículos. A ação foi concentrada nas cidades de Congonhas e Conselheiro Lafaiete, ambas na região Central de Minas.

Lá, os policiais cumpriram três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Além disso, a Justiça mineira também ordenou o bloqueio das contas dos investigados, que não tiveram os nomes divulgados.

De acordo com o tenente-coronel Rocha, do 31º Batalhão da PM, os criminosos agiam na BR-040. "Eles cometiam o crime entre Nova Lima e Conselheiro Lafaiete", informou. Com a prisão dos bandidos, o militar acredita que a criminalidade irá cair na região Central do Estado.

Conforme a PF, os suspeitos podem responder por crime de furto qualificado e associação criminosa. Se condenados, podem pegar pena de até 10 anos de prisão.

A Operação Carga Suja II contou com a participação de 14 policiais federais e 13 policiais militares.