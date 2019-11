Doze pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas e atuação de uma organização criminosa nesta sexta-feira (22) em Machado, no Sul de Mias. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha atuava entregando entorpecentes por um "disk drogas".

As investigações começaram há um ano. "Com a operação, desmantelamos a organização atuante na cidade nessa modalidade do tráfico de drogas, em que a 'encomenda' é entregue diretamente ao usuário no local indicado por ele", explicou o delegado Juliano Lago.

A polícia ainda cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e na ação foram apreendidos um revólver, porções de drogas, balança de precisão de R$ 2,4 mil em dinheiro. A operação "Drugs delivery" teve participação de 80 policiais civis e teve apoio de um helicóptero.

No segundo semestre deste ano, a PCMG intensificou as ações de combate ao crime organizado na região do 18º Departamento de Polícia Civil em Poços de Caldas. Foram realizadas, no período, ao menos cinco grandes operações: "Kaballah", em Poços de Caldas; "Piloto", em Alfenas; "Backlash", em Campos Gerais; "Halloween", em São Sebastião do Paraíso e "Drugs Delivery", em Machado.

As ações resultaram em mais de 100 prisões e no cumprimento de centenas de mandados de busca e apreensão. "Antecede a deflagração destas operações, um intenso trabalho de inteligência, com utilização de todos os recursos de investigação admitidos em nosso ordenamento. Neste ponto, o trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário foi indispensável para os resultados que impactam positivamente nos índices criminais de nossa região", destacou o delegado-geral, Edson Rogério de Morais.