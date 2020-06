Um novo alerta sobre a transmissão da Covid-19 foi aceso nesta quinta-feira (18) pelo Governo de Minas. Segundo a Secretária de Estado de Saúde (SES), 39% dos testes de Covid-19 feitos em pessoas com quadro gripal estão dando positivo. No início da pandemia, o índice estava em 3%. Por essa razão, a pasta recomendou que qualquer pessoa que apresentar sintomas de gripe deve isolar-se em um cômodo de casa, sem manter contato com os parentes.

"Hoje nós estamos com 39% de casos positivos quando os exames são realizados. Isso, de uma forma geral, significa que a chance de um cidadão com quadro gripal em Minas Gerais ter Covid está próximo de 39%", declarou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.

Segundo ele, a mudança no padrão de positividade dos casos vem ocorrendo juntamente com o avanço da epidemia, o que chama a atenção para a progressão da circulação do vírus. No início da pandemia, ainda conforme Amaral, a cada 100 exames realizados na rede de laboratórios do Estado, dois ou três testavam positivo para a doença causada pelo novo coronavírus - o que representava 2 ou 3%.

Diante da alteração no quadro, Amaral pediu que os cidadãos com quadros de gripe faça isolamento imediato. "Todo quadro gripal que estiver estável, com poucos sintomas, ele deve ficar isolado em casa. Se essas pessoas saírem por causa de poucos sintomas e circularem, elas têm, hoje, uma chance muito grande de estarem transmitindo a Covid-19", alertou.

Segundo o gestor, o isolamento deve ser feito com restrição de contato com outros moradores da residência. "Quem tiver com quadro gripal, lembre que tem que ficar em casa, de preferência isolado em um quarto, sem contato até com os familiares", disse.