Você sabe quais são as profissões mais promissoras para 2021? São diversas áreas de atuação com salários que podem chegar aos R$ 45 mil. O PageGroup, consultoria internacional de carreira e recrutamento, publicou uma lista com os cargos mais procurados pelas empresas mais no Brasil.

Para estruturar a relação, o grupo diz ter feito uma consulta a empresas de todos os portes em 14 setores do país. Confira os dez cargos com maiores salários, segundo o PageGroup.

1. Cargo: Gerente de Recursos Humanos

Salário: R$ 25 mil e R$ 45 mil

Motivo para alta em 2021: com o redesenho das estruturas, as equipes ficarão mais enxutas e, consequentemente, o mercado buscará profissionais mais generalistas.

2. Cargo: Gerente de Produto

Salários: R$ 25 mil a R$ 40mil

Motivo para a alta: crescimento do mercado de digital e altos investimentos em startups.

3. Cargo: Executivo Sênior de Vendas de Tecnologia - Serviços Financeiros

Salário: R$ 15 mil a R$ 40 mil

Motivo: bancos são os maiores compradores de tecnologia, e esse profissional é o responsável pela venda de serviços, softwares ou produtos para o segmento de serviços financeiros.

4. Cargo: Gerente de Cyber Security

Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil

Motivo: empresas buscam evitar crises de fraudes, vazamento de informações e novas políticas e processos de segurança.

5. Cargo: Gerente Jurídico de Societário, M&A e Mercado de Capitais

Salários: R$ 20 mil a R$ 35 mil

Motivo: empresas buscam profissionais com experiência em estruturação de aberturas de capital e forte base societária.

6. Cargo: Médico Assistencial (Hospitalar)

Salário: R$ 15 mil a R$ 35 mil

Motivo: mercado busca profissionais assistenciais, devido ao aumento de pessoas com necessidade de assistência hospitalar.

7. Cargo: Business Controller

Salários: R$ 15 mil a R$ 30 mil

Motivo: busca por profissionais que pensem o negócio, que saibam entender os impactos das ações para os resultados da companhia.

8. Cargo: Gerente de Data Science

Salário: R$ 19 mil a R$ 29 mil

Motivo: busca por profissionais que podem ajudar as empresas a encontrarem o melhor caminho de operação em um cenário de incerteza.

9. Cargo: Gerente Jurídico

Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil

Motivo: empresas buscam internalizar demandas jurídicas com foco em diminuição de custos com escritórios de advocacia.

10. Cargo: Gerente Territorial de Vendas

Salário: de R$ 13 mil a R$16 mil

Motivo: momento vivido pelo agronegócio. Empresas viram a necessidade de aumentar o time de vendas, buscando profissionais consultivos e com foco em soluções.

Leia mais:

Startup mineira abre 60 vagas de emprego; veja como se candidatar

Procurando emprego? Confira vídeo com as vagas disponíveis no mercado e dicas de concursos

Após aumento da demanda, Hospital Eduardo de Menezes contrata 52 profissionais para UTI Covid