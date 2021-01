A vitória dos democratas Joe Biden e Kamala Harris, como novos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente, foi confirmada pelo Congresso americano depois que o Colégio Eleitoral certificou os votos na madrugada desta quinta (7).

Mas o dia 6 de janeiro de 2021 vai ficar marcado na história dos Estados Unidos, considerado o país mais democrático do mundo. A sessão foi interrompida por apoiadores do presidente Donald Trump que invadiram o Capitólio, pela primeira vez em 220 anos. A polícia metropolitana de Washington (EUA) confirmou a morte de 4 pessoas e 52 foram presas.

