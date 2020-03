Os idosos fazem parte do grupo de risco na pandemia do coronavírus. Pessoas acima de 60 anos, principalmente as que possuem outras complicações de saúde, como doenças crônicas, exigem mais cuidado e atenção.

De acordo com o geriatra e cooperado da Unimed-BH, Estevão Valle, ainda se sabe muito pouco sobre as repercussões da infecção pela Covid-19. “Os primeiros estudos publicados evidenciam que as faixas etárias com casos mais graves são aquelas com 60 anos ou mais ou pessoas com doença crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e pulmonares”, relata.

O especialista responde a algumas dúvidas. Confira no vídeo!