Emergencial e restrita. Assim será a campanha de vacinação contra a Covid-19 não só em Minas, mas em todo o país. Apesar do aval dado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a utilização da CoronaVac, não há como proteger toda a população por enquanto.

Apenas os chamados grupos prioritários devem receber as doses nos próximos meses. A imunização será composta por três fases, sendo que cada uma pode durar cerca de um mês. As informações estão no Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.

Em Minas, a imunização começa nesta segunda-feira (18), após a chegada dos imunizantes ao Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH. A expectativa é que cerca de 280 mil pessoas recebam a primeira dose até o fim desta semana. Já a segunda dose deve ficar para meados de fevereiro.

Confira as etapas de vacinação:

1ª fase

Trabalhadores da Saúde; idosos de 75 anos ou mais; pessoas de 60 anos ou mais que vivem em asilos; pessoas com deficiência que estão em instituições de apoio, população indígena com terras demarcadas e comunidades tradicionais ribeirinhas.

2ª fase

Pessoas de 60 a 74 anos.

3ª fase

Pessoas com morbidades como diabetes, hipertensão arterial grave, doenças pulmonar crônica, renal e cardiovascular; quem passou por transplante de órgão sólido e pessoas com anemia falciforme, câncer e obesidade grave.

Grupo não prioritário

Quem não faz parte dos grupos citados só irá receber a dose após o fim das três primeiras etapas. O governo estima a imunização da população geral pode levar até 12 meses.

Não deverão receber a vacina contra a Covid-19 menores de 18 anos, gestantes e pessoas que apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer componente do imunizante.



“Não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial. O objetivo passa a ser focado na redução da morbidade e mortalidade pela Covid-19, de forma que existe a necessidade de se estabelecer grupos prioritários para a vacinação”.

