Uma das primeiras ações do novo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco, é a integração das polícias no Estado. Ele disse que durante os 30 anos em que foi Procurador de Justiça do Ministério Público, ele percebia que não havia uma união entre as forças de segurança em Minas Gerais, o que é fundamental para o desenvolvimento do trabalho.

A integração das forças de segurança do Estado conta também com o apoio do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. “Quando as polícias se unem, o combate à criminalidade é mais fácil”, diz o secretário.

Rogério Greco conta ainda que os principais desafios dele são diminuir a corrupção, combater as organizações criminosas que se multiplicaram nos últimos anos e melhorar o sistema prisional no Estado que tem, ao todo, 196 penitenciárias.

Nesse último ponto, o secretário informou que os policiais penais, que têm porte de arma, agora já têm carteira funcional, documento que habilita o agente a transitar armado pelas ruas. Os cerca de 17 mil homens da corporação atuando nas penitenciárias também vão passar por cursos de formação.

Em relação à vacinação contra a Covid-19 dos quase 80 mil homens que compõem as forças de segurança do Estado, Rogério Greco, disse que as negociações entre os governos do Estado e Federal estão adiantadas e que, ainda nesta semana, pode ter uma solução favorável.

Acompanhe a entrevista na íntegra.