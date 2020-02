O estudante de engenharia Felipe Augusto, de 21 anos, deu um jeito de fantasiar de Homem Aranha sem sofrer com o calor. "É uma roupa térmica", disse, enquanto seguia seu segundo bloco no dia no Quando Come se Lambuza. O super herói começou cedo. "Estava antes no 'Então, Brilha', é muito bom ver o Carnaval de BH crescendo assim"

Bernardo Almeida/ Hoje em Dia