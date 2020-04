Foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de Belo Horizonte, nesta terça-feira (6), uma série de medidas adicionais ao decreto do dia 18 de março, que determinou fechamento de diversos tipos de comércio, como shoppings, bares, restaurantes, entre outros. Entre as novas medidas, está a obrigatoriedade das agências bancárias e lotéricas em restringir o acesso do público.

No mesmo dia, já era possível verificar grandes filas nas portas de algumas agências bancárias no Centro de Belo Horizonte. Isso aconteceu porque este é o quinto dia útil e muitas pessoas têm o costume de sacar seus pagamentos nessa data. A reportagem do Hoje em Dia verificou que, em muitas situações, o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas das filas não foi respeitado.

O decreto desta terça-feira determina que “o atendimento ao público realizado no interior de instituições bancárias e casas lotéricas deve ter estrito controle de acesso visando eliminar aglomerações nas áreas internas e externas aos estabelecimentos, inclusive com organização de filas gerenciadas pelas instituições em área externa com distanciamento mínimo de um metro”.

Leia mais:

Para minimizar disseminação de fake news, Whatsapp restringe encaminhamentos