A tecnologia a favor da saúde mental e do convívio social. Com necessárias recomendações de isolamento em todo o mundo, devido à pandemia de coronavírus, um grupo de 11 amigas brasileiras decidiu fazer uma festa... virtual. O (re)encontro será neste sábado, por meio de um app de chat e vídeo próprio para resenhas, diretamente da casa de cada uma delas, em Belo Horizonte e outras cidades brasileiras e do exterior. Digo reencontro porque todas elas estiveram juntas, pessoalmente, no Carnaval de BH, no mês passado.

"A ideia é esquecer um pouco os problemas atuais e vivermos um momento de descontração", contou a engenheira civil Juliana Rocha, de 32 anos, moradora da capital mineira. Ela e outras seis amigas de BH já baixaram o aplicativo e estão preparadas para o evento, que terá bebidinhas e comidinhas - tudo preparado a gosto de cada convidada. As outras amigas estão em São Paulo, Brasília e Porto Alegre, além da Bélgica e Inglaterra.

A ideia veio da designer gráfico Carolina Rios, que mora em Londres há um ano, mas veio para BH para o Carnaval e não conseguiu retornar à Inglaterra devido à crise do coronavírus. "Como não deu tempo de encontrar as amigas antes do corona, faremos o encontro virtual, mesmo", contou Rios.

Segundo ela, o app Houseparty foi a opção escolhida porque é mais completo do que outras soluções. "O Houseparty permite colocar mais pessoas simultaneamente em conferência. O WhatsApp, por exemplo, só permite quatro pessoas", contou.

"É o jeito de continuar conectadas e juntas nesses tempos difíceis. Já que não podemos nos encontrar por causa da quarentena, vamos fazer uma festa pelo app", disse a ativista Larissa Copello, de 30 anos, que mora e trabalha em uma ONG de defesa ambiental na Bélgica desde 2015. Larissa realizou sua despedida de solteira no bloco carnavalesco Mamá na Vaca, em BH, neste ano.

App é gratuito e está disponível para iOS e Android

Para Larissa, uma das grandes vantagens do evento será não precisar arrumar a casa toda após a festa. "E também cada uma poderá ficar tranquila, vestida do jeito que quiser", contou, aos risos.

O app

Para a realização da festa, as meninas utilizarão o aplicativo Houseparty, disponível nas lojas de apps para iOS e Android. De acordo com a descrição oficial da plataforma, o objetivo do app é conectar-se, mais frequentemente, às pessoas que você mais se importa. Uma característica interessante do sistema é que ele avisa sempre que algum convidado 'chega' à festa.

Evento iniciará às 13h de Brasília para atender fuso horário de amigas no exterior

"O mesmo ocorre quando você abre o app. Seus amigos saberão que você está pronto para conversar. Então, eles podem se juntar a você (somente quando você já estiver pronto, até porque chamadas rejeitadas são algo muito fora de moda", diz o app, em tradução livre.

