Os foliões que "sobreviveram" aos quatro dias de Carnaval e ainda pretendem festejar nesta Quarta-feira (6) de Cinzas poderão enfrentar chuvas isoladas e trovoadas ao longo do dia. A possibilidade de chuva é maior na capital mineira principalmente na parte da tarde.

A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que explica que as condições climáticas são decorrentes de uma massa de ar quente e úmido que se encontra sobre toda a região Sudeste do país.

A previsão é de chuvas isoladas não somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas na maoir parte de Minas Gerais, atingindo as regiões Noroeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Zona da Mata.

São esperadas, ainda de acordo com o Inmet, chuvas intensas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/h.

Quinta, Sexta e Sábado

Já para a quinta-feira (7), a previsão na Grande BH é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, bem como nas regiões Central e Noroeste do Estado, entretanto, há menor chance de chuva ao longo dia do que na quarta. A expectativa também é de céu nublado com pancadas e trovoadas esperadas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Ainda conforme o Inmet, para a sexta-feira (8), a capital mineira tem previsão de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Entretanto, espera-se uma ligeira elevação na temperatura, com máxima que chegará a 31ºC. O mesmo é esperado para a maior parte do Estado.

No sábado (9), o Instituto prevê mais uma vez céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada para BH e região, sendo que a temperatura máxima poderá chegar a 32ºC e a possibilidade de chuva será maior na parte da noite.

Leia mais:

Heróis mostram que capa de chuva é o ‘novo superpoder’ da folia em BH

Chuva antecipa dispersão e diminui movimento na Praça da Estação

Chuva diminui público, mas não afeta animação do tradicional bloco Tchanzinho Zona Norte