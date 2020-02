Um dia após o fim do Carnaval, os católicos celebram a Quarta-feira de Cinzas, dando inicio à Quaresma, período de penitência e sacrifícios que antecede a Páscoa. Também nesta hoje, começa a Campanha da Fraternidade que, neste ano, tem com o tema "Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso".

A missa de lançamento será presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, na Catedral Cristo Rei, a partir das 19h30. Além desta celebração, a Arquidiocese de BH montou extensa programação de procissões, missas e mutirões de confissão.

Confira abaixo

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade

Endereço: Alto da Serra da Piedade, s/n – Zona Rural, Caeté

Missa às 11h e às 15h

Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu

Endereço: R. Macaé, 629 – Graça, Belo Horizonte

Missa às 19h no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, e às 19h na Comunidade Santa Rosa de Lima

Santuário Arquidiocesano Senhor Bom Jesus

Endereço: Praça Senhor Bom Jesus, 15 – Senhor Bom Jesus

Missa às 19h30

Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres

Endereço: Rua Além Paraíba , 152, Lagoinha

Missa às 19h

Santuário Arquidiocesano Santa Luzia

Endereço: R. Direita, s/n – Centro

Missa às 15h e 20h

Paróquia São João Bosco

Endereço: Avenida Ivaí, 1283 – Dom Bosco

Missa às 19h na Capela Nossa Senhora Aparecida e Igreja Matriz de São João Bosco

Paróquia São José e São Gabriel Passionista

Endereço: Rua Maurílio Gomes Silveira, 826 – Milionários

Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Endereço: Praça Dr. Lund, 160 – Centro de Lagoa Santa

Missa às 10h na Comunidade de Nossa; às 17h, na Comunidade de São Cristóvão; e às 19h, na Matriz de Nossa Senhora da Saúde

Paróquia São João Evangelista

Endereço: Rua do Ouro, 1050 – Serra

Missa às 19h;

Missa às 19h30 na Matriz São Sebastião, na rua Capitão Sergio Pires, 171, no bairro Minas Caixa

Missa às 20h na Capela Santa Edwiges, na rua Rodrigo Fernado dos Santos, 171, no bairro Serra Verde.

Paróquia Santa Helena

Endereço: Rua Maranhão, 875, bairro Funcionários

Missa às 19h

Paróquia Bom Jesus e Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Praça Joaquim Tibúrcio Henriques, 20 – Bom Jesus

Horários e comunidades:

10h30: Capela do Mosteiro de Macaúbas

17h: Comunidade São Francisco de Assis – Taquaraçu de Baixo

18h: Comunidade Santo Antônio- Barreiro do Amaral

19h30: Comunidade Nossa Senhora do Rosário- Pinhões

19h30: Comunidade Nossa Senhora Aparecida- Bairro Kennedy

20h: Comunidade São Cristóvão- bairro Boa Esperança

20h: Comunidade Sagrada Família- Bairro Pantanal

Paróquia Santa Clara de Assis

Endereço: Rua Alessandra Salum Cadar, 650 – Buritis

Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora das Dores

Endereço: Rua Silva Jardim, 100 – Floresta

Missa às 19h

Paróquia São Paulo Apóstolo

Endereço: Rua Angola, 271 – São Paulo

Horários e comunidades:

18h: Comunidade São Joaquim

18h: Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora

18h: Comunidade Santa Ana

19h30: Comunidade Senhor Bom Jesus

19h30: Comunidade São Sebastião

Paróquia Santo Antônio de Venda Nova

Endereço: Rua da Matriz, 27 – Venda Nova

Missa às 19h na matriz, no Lar dos Idosos (Rua São Vicente, 55 – Venda Nova); no Salão dos Vicentinos (Rua das Taboas, 34 – S. João Batista); e na comunidade São Pedro, na Rua Michel Garib, 80, Parque São Pedro

Paróquia São Caetano – Moeda

Endereço: Rua Gonçalo Flaviano Braga, 147 – Centro

Missa às 20h

Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Endereço: Casa Paroquial | Praça da Matriz, s/nº – Piedade do Paraopeba

Missa às 19h30 na matriz e na Igreja São Sebastião (Comunidade de Casa Branca)

Paróquia São Francisco de Assis

Endereço: Rua Quatorze, 285 – Morada Nova

Missa às 19h30, na Comunidade Nossa Senhora da Conceição, na rua Seara, 625, bairro Coqueiros, Belo Horizonte; às 20h, na Comunidade São Francisco de Assis, na Rua Quatorze, 285, bairro Morada Nova, Contagem

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Endereço: Rua Viena, 200 ( Praça N.Sra de Lourdes – antiga Praça São Pedro, 200) – Parque Recreio

Missa às 20h

Paróquia Divino Pai Eterno

Endereço: Rua Crisântemo, 150 – Jardim Alterosa / 2ª seção

Missas às 18h na Igreja São José (Rua Riachão, 85 – Bairro Itacolomi), às 19h30, na Igreja Sagrado Coração de Jesus (Praça das Rosas, 150 – Bairro Jardim Alterosa II) , às 19h30 terá Celebração da Palavra nas comunidades Santa Teresinha (Rua Margarida, 307 – Bairro Jardim Alterosa II), Nossa Senhora de Fátima (Rua Iguaçu, 55 – Bairro Senhora de Fátima) e Santa Cruz (Rua Vinte e Um, 112 – Bairro Cruzeiro do Sul)

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Praça Manoel Batista Baia, 22 – Mantiqueira

Missa às 9h na Comunidade São Francisco de Assis; às 18h na Comunidade Menino Jesus e às 20h na Comunidade São João Batista

Paróquia Cristo Operário

Endereço: Rua Professor Tristão da Cunha, 103 – Planalto

Missas às 19h na matriz, nas comunidades Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Paróquia São José – São José da Lapa

Endereço: Praça Vereador Dumas Chalita, s/nº – Centro

Missas – Comunidade e Horário:

18h: Nossa Senhora Aparecida

19h: Matriz de São José

Paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento

Endereço: Rua Francisco Alevato – 125, Bairro Santa Cruz

Missa às 19h e às 17h na Comunidade Cristo Operário (Rua Prado Pimentel, 100 – Santa Cruz)

Paróquia Nosso Senhor dos Passos

Endereço: Rua Iolanda Barbosa, 464 – Brasília

Missa às 19h30

Paróquia São Gonçalo

Endereço: Praça São Gonçalo, s/nº – Centro

Missa às 18h e 20h; às 18h na Comunidade São Rafael; e às 20h na Comunidade Nossa Senhora do Carmo

Paróquia Sagrada Família- Areias

Endereço: Praça Senhora Santana S/N- Bairro Areias – Ribeirão das Neves- MG

Missa às 20h na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Rua Maria da Piedade Souza Rocha , 80- Bairro Santa Margarida)

Paróquia Espírito Santo Consolador

Endereço: Rua João Cataldo Pinto, 260 – Jardim Encantado

Missa às 19h30 na Comunidade Santo Antônio Maria Claret – bairro Santa Cruz

Paróquia Jesus Operário

Endereço: Rua Refinaria Cubatão -263, bairro Petrolândia – Contagem

Missas às 19h30 na Comunidade Nossa Senhora da Piedade (Avenida Tropical, nº 609, Tropical); Nossa Senhora Aparecida (Praça Irmã Maria Paula, nº 38, Petrolândia); São Francisco Assis (Avenida Diamante, nº 509, Sapucaias II); São Miguel Arcanjo (Rua Cedro, nº 445, Sapucaias III); Nossa Senhora de Guadalupe (Rua Petroquímica, nº 16, Petrolândia); São Pedro (Rua Palmeiras, nº 96, Nascentes Imperiais); Santa Rita de Cássia (Rua 51 nº 551, Tropical (Escola)); São José São Geraldo (Rua das Violetas, nº 45, Sapucaias); Nossa Senhora Rainha da Paz (Rua 82, nº54, Tropical) e São Judas Tadeu (Rua Canários, nº 379, Beija Flor)

Paróquia São Pedro Apóstolo

Endereço: Rua Januária, 580 – Floresta, Belo Horizonte – MG, 30110-060

Missa às 15h e às 19h

Paróquia São Domingos

Endereço: Rua Lindolfo de Azevedo, 2322 – Jardim América

Telefone: (31)3327-0097

Missa às 9h30 na Capela São José de Anchieta, no bairro Ventosa; às 17h30 na Capela Nossa Senhora do Rosário, no bairro Jardim América; e às 19h30 na Igreja São Domingos, no bairro Jardim América

Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Endereço: Casa Paroquial | Praça da Matriz, s/nº – Piedade do Paraopeba – Brumadinho

Celebração Eucarística às 9h em Suzana, às 19h30 na Igreja Matriz, às 19h30 em Casa Branca (Missa dos Enfermos)

Paróquia São João Batista

Endereço: Rua Lagoa da Prata, 979 – Salgado Filho

Missa às 19h30 na Igreja São Pedro e na Matriz

Paróquia Santa Gemma Galgani

Endereço: Rua Madre Paulina, 48, Diamante, Belo Horizonte

Missa às 20h na Igreja Santa Gemma Galgani e às 18h30 na Comunidade Santa Cruz

Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição, 150, Novo Eldorado, Contagem

Missa às 15h e às 19h30

Santuário São Paulo da Cruz

Endereço: Pça Domingos Gatti, s/nº, Barreiro de Baixo, Belo Horizonte

Confissão de 09h às 11h

Missa às 12h, 17h e 19h na matriz do santuário; e às 19h30 nas comunidades Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida e

São Pedro

Nossa Senhora Aparecida e São Miguel

Endereço: Av. Coronel Duval de Barros, s/n, Duval de Barros, Contagem

Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião

Endereço: Rua Conceição da Silva, 13, Vianópolis, Betim

Missa às 18h30 na Comunidade Imaculada Conceição (bairro Pimentas) e às 20h na Comunidade Nossa Senhora das Graças

Paróquia Santa Clara e São Francisco

Endereço: Rua Mafalda Guimarães Corrieri, 610, Mineirão, Belo Horizonte

Missa às 18h na Comunidade São Judas Tadeu

Paróquia São Pio de Pietrelcina

Endereço: Rua Pitangui, 364, Vila Cristina, Betim

Missa às 19h30 na comunidade São Caetano; às 18h na Comunidade Sagrada Família e Comunidade Santo Expedito; e às 19h30 na Comunidade Divino Espírito Santo

Paróquia Coração de Maria, Mãe dos Missionários

Endereço: Rua Bélgica, 73, Petrovale, Betim

Missa às 19h30 nas comunidades Nossa Senhora Aparecida e São Judas Tadeu

Nossa Senhora do Sagrado Coração

Endereço: Rua Manoel Gonçalves Resende, 155, Inconfidentes, Contagem

Missa às 19h

Cristo Redentor

Endereço: Av. Menelick de Carvalho, 180, Flávio Marques Lisboa, Belo Horizonte

Missa às 15h e às 19h30 na Matriz; e às 19h30 no Setor Santa Maria Eugênia

Jesus Cristo Libertador

Endereço: Rua Caetano de Vasconcelos, 133, Tirol, Belo Horizonte

Missa às 19h nas comunidades São Geraldo Magela e Santo Antônio de Pádua

Bom Jesus dos Palmares

Endereço: Rua Diamantina, 67, Palmares I, Ibirité

Missa às 18h na Comunidade Nossa Senhora do Bom Sucesso e às 19h30 na Comunidade São José Operário