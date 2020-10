Quem está em casa nesta quarta-feira (28) pode aproveitar para a lavar a roupa ou fazer qualquer outra ação que depende do sol. Isso porque a previsão para a capital mineira para o dia é de calor, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas no fim da tarde. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima foi de 20 °C, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Entretanto, na quinta-feira (29), está previsto a chegada de uma frente fria interrompendo o calor primaveril dos primeiros dias desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de um aumento na nebulosidade e queda nas temperaturas nos próximos dias. A máxima prevista para quinta, na capital, é de 29°C, mas na sexta já cai para 25°C.

A previsão para o sábado (30) é de céu encoberto, com chuvas e trovoadas, com temperaturas entre 16°C e 23°C em Belo Horizonte.