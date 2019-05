A Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos no último domingo (19), em Santa Luzia, na Grande BH, suspeito de envolvimento na morte de outro jovem, de 18 anos - crime esse ocorrido em 2017. A prisão de domingo é a quarta realizada durante investigação do homicídio.

De acordo com a PC, o homem foi detido enquanto participava da festa de aniversário de sua filha, em Santa Luzia. Contra ele, havia aberto um mandado de prisão preventiva.

A vítima, de 18 anos, foi morta em 24 de novembro de 2017, no bairro Palmital, em Santa Luzia. Segundo as investigações, o rapaz tinha envolvimento com o uso e tráfico de drogas, o que gerou desentendimentos com integrantes de facções criminosas rivais.

Assim, segundo a polícia, dois grupos concorrentes teriam se unido no intuito de ampliarem suas regiões de domínio e facilitar o extermínio de outras lideranças, tendo sido a morte do jovem de 18 anos considerada uma prova de lealdade entre as gangues.