Quase 1 milhão de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. Até a manhã desta sexta-feira (19), 996.660 mineiros foram protegidos. Deste grupo, 407.394 tomaram a segunda dose, conforme dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora a campanha de imunização no território.

Do público-alvo, foram vacinados 481.558 profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à doença, 29.117 idosos que estão em asilos, 3.450 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.400 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda aplicação, 281.605 referem-se à trabalhadores da saúde, 20.917 idosos, 2.381 deficientes e 5.788 indígenas.

O levantamento atual também informou que, até o momento, 88.289 pessoas com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, 54.442 a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 129.102 foram protegidos com a primeira aplicação e 34.928, com a segunda.

Outros 182.373 moradores de 80 a 84 anos já foram imunizados. Das pessoas com idades de 75 a 79, foram aplicadas 75.371 doses na primeira etapa e 1.216 na segunda.

Desde o início da campanha, em janeiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou, para todo o território mineiro, 2.627.180 vacinas, sendo 2.040.100 distribuídas aos municípios.

Vacinação em BH

Em Belo Horizonte, até a última atualização, divulgada nessa quinta-feira (18), 184.895 primeiras doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas. As segundas doses somam 77.467. Até o momento, a capital já distribuiu 303.000 imunizantes às regionais, entre CoronaVac e AstraZeneca.

Pandemia em Minas

Minas Gerais registrou mais 10.975 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De segunda (15) a sexta-feira (19) – foram 42.700 registros e recordes no Estado. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 1.014.079 mineiros já foram contaminados pelo novo coronavírus.

Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta. O levantamento também mostra que, novamente, um alto número de mortes foram registradas em um único dia. Foram 237 óbitos ocasionados pela doença. Com isso, Minas já perdeu 21.540 pessoas para a Covid-19. Já os recuperados da enfermidade somam 910.409 pessoas. O boletim aponta ainda que 82.130 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

