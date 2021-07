Em meio a escassez de vacinas contra a Covid-19, o governo de Minas informou que quase 10 mil doses foram perdidas durante distribuição de um lote para a cidade do Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. Ao todo, foram 9.600 unidades que estragaram no decorrer do trajeto de envio das doses.

Conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a remessa estava sendo distribuída para a cidade por via área quando uma das caixas de transporte apresentou variação de temperatura, registrando menos de 2º. O problema pode ter ocorrido por conta de uma possível falha em um equipamento responsável pelo registro e que fica localizado dentro do compartimento.

Ainda de acordo com a pasta, as 9.600 doses foram respostas “para evitar o comprometimento da vacinação no município”. Por meio de nota, a SES também informou que, durante a distribuição das 28 remessas realizadas, esta foi a única que apresentou ocorrência de excursão de temperatura, o que corresponde a 0,07% de todas as doses distribuídas.

O episódio ocorreu em 11 de maio, mas apenas foi divulgado nesta semana pela secretaria. Ao todo, Minas perdeu, até 25 de junho, 11.764 doses de vacinas contra a enfermidade. As principais causas de perdas são devido à falta de energia, falha em equipamentos, no transporte e vandalismo.

