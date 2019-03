A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (19), quase 10 mil quilos de carne suína que era transportada sem refrigeração. O flagrante foi feito, durante fiscalização de rotina, no km 517 da BR-146, na altura do município de Guaxupé, no Sul de Minas.

O equipamento de refrigeração do caminhão estava desligado no momento da abordagem, segundo a PRF. Além disso, policiais verificaram que as carnes não estavam embaladas e algumas das 80 carcaças encostavam no piso do baú. A inspeção sanitária verificou que a carne era imprópria para o consumo.

A carga havia sido embarcada em Poços de Caldas e tinha com destino a cidade de Campestre por um motorista de 47 anos, segundo a PRF.