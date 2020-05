Após dois meses de vigência do decreto que determina o funcionamento apenas de serviços essenciais em Belo Horizonte, 12.957 comerciantes foram flagrados com as portas abertas de maneira irregular. Ao todo, 51 estabelecimentos tiveram o alvará recolhido por desrespeitar as normas. Os números foram apresentado pela Guarda Municipal (GM) da capital.



Desde o dia 20 de março, quando passou a vigorar as medidas de isolamento social em BH, os agentes realizaram 24.332 abordagens a comércios e 14.045 orientações para a população nas ruas sobre a necessidade do uso de máscaras.



"Tais ações seguem as diretrizes operacionais da corporação e se pautam na legalidade, com a apresentação dos decretos municipais aos lojistas e na orientação aos cidadãos em geral, e que resultam no cumprimento das regras municipais que têm como objetivo evitar aglomerações na cidade", destacou o comandante da Guarda Municipal, Rodrigo Sérgio Prates.



Denúncias



A Ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte recebeu, nestes dois meses, 23.865 denúncias relacionadas às medidas de isolamento. A maioria das reclamações estava relacionada ao funcionamento irregular de lojas ou à aglomeração de pessoas em bairros, principalmente, na Região Centro-Sul da cidade.



As denúncias podem ser feitas no site da Ouvidoria ou pelo telefone 156. Além do atendimento às reclamações e do patrulhamento rotineiro, a GM tem realizado também ações preventivas no transporte público e atuado no apoio à Secretaria Municipal de Saúde para a distribuição de máscaras em vilas e favelas da cidade.