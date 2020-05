A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva em Minas permanece estável, com 66%, mas a realidade de Belo Horizonte é mais preocupante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, dos 915 leitos de UTI em hospitais públicos da capital, 78% estão ocupados. Entre aqueles dedicados a pacientes com doenças diferentes da Covid-19, a taxa de ocupação é de 87%. Os dados são referentes a quarta-feira (13).

Belo Horizonte é a cidade com mais casos e mortes confirmadas por Covid-19 no Estado. De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (15), foram confirmados 1.088 casos na cidade, além de 29 mortes de pessoas com o novo coronavírus.

Na capital, 205 leitos de UTI estão reservados para pacientes com Covid-19 e 49% deles estão ocupados no momento. Entre os leitos clínicos reservados a pacientes com a doença, a taxa de ocupação é de 30%. Já a taxa de ocupação para aqueles destinados a pessoas com outras doenças é de 75%.

No Estado como um todo, 7% dos leitos de UTI são ocupados por pacientes com Covid-19 – no total, há 166 pessoas com novo coronavírus internadas com necessidade de terapia intensiva no Estado. Em relação aos leitos clínicos, os pacientes com a doença correspondem a 4% da ocupação.

Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a 1ª edição do Boletim de Monitoramento, mostrando a situação da pandemia na cidade no momento. A análise mostra que há um nível aceitável de ocupação de leitos na cidade por pacientes com Covid-19, mas também existe um estado de alerta (nível amarelo) devido ao número médio de transmissão por infectado (Rt), que no período ficou em 1,09. O documento também mostra que o isolamento social tem sido cumprido por 49% da população.

O número de leitos ocupados e o nível de transmissão da doença serão fundamentais para a decisão do prefeito Alexandre Kalil sobre uma flexibilização no comércio no dia 25 de maio.

