Quatro dias após a enchente que arrasou com grande parte das ruas de Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mais de 8.500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas nesta terça-feira (28). Isso corresponde a aproximadamente 45% da população da cidade.

O foco principal agora, de acordo com o prefeito Sérgio Silveira Soares, é conseguir fazer a limpeza das ruas, ainda tomadas pela lama. “Mas, isso não é fácil. A prefeitura tem somente duas máquinas e pouca gente para trabalhar. Estamos levando informações sobre o que precisa ser feito agora, para buscar os recursos”, disse o chefe do executivo, que recebeu na manhã desta terça o vice-governador, Paulo Brant.

Segundo Soares, faltam botas, luvas e material adequado para que as pessoas possam fazer a limpeza sem se machucarem e não pegarem doenças. Além de doações para os desabrigados, a prefeitura pede também que pessoas enviem kits de limpeza para Raposos.

O vice-governador, Paulo Brant, esteve em Raposos para garantir apoio do Estado ao município

Após a enchente de sexta-feira, por causa do transbordamento do rio das Velhas, a prioridade na limpeza foi desobstruir a única via de acesso da cidade. Como boa parte dos moradores trabalham em outros municípios, a principal limpeza foi feita na entrada e na região central de Raposos. “Como o emprego aqui é muito difícil, a cidade não tem grande empresa e o comércio é pequeno, o mais importante foi garantir o emprego para os moradores”, disse o prefeito.

A prefeitura ainda não tem o levantamento exato de quantos recursos serão necessários para fazer a limpeza e a recuperação da cidade, mas o levantamento dos dados tem sido feito, de acordo com Sérgio. Os números serão enviados para o Ministério de Desenvolvimento Regional, que reconheceu a situação de emergência no município. As festividades do aniversário de 330 anos, em fevereiro, e o Carnaval foram cancelados.

Veja quais são os produtos mais demandados pela população de Raposos e onde fazer a doação:

