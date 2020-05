O novo coronavírus tem se alastrado pelo território mineiro. Até esta quarta-feira (27), a Covid-19 fez vítimas em quase metade dos 853 municípios. De acordo com levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 47% das cidades têm pelo menos uma vítima da enfermidade. No total, são 408 localidades com confirmação da doença.

Nesta quarta, o Estado confirmou 8.011 infectados pelo vírus e contabiliza 240 mortes. Belo Horizonte é a cidade com maior registro de casos (1.570) e também de óbitos (43). Juiz de Fora, na Zona da Mata, aparece na sequência, com 520 doentes e 26 mortes.

A terceira na lista com mais notificações é Uberlândia, no Triângulo. O município tem 15 mortos e 601 pessoas com o novo coronavírus. Contagem, na Grande BH, é o quarto, com 184 diagnosticados e nove óbitos.

Perfil das vítimas

Dentre as pessoas que perderam a vida pela Covid, 76% tinham mais de 60 anos e 89%, outras enfermidades que podem ter agravado o coronavírus. Já com relação aos doentes, mais da metade deles não tinham comorbidade.

