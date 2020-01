O prêmio principal da Mega da Virada 2019, de R$ 304 milhões, saiu para quatro apostas que acertaram as seis dezenas. Cada ganhador vai receber R$ 76.053.459,66. Duas apostas são de São Paulo (SP), uma de Criciúma (SC) e uma de Juscimeira (MT).

Os números sorteados nesta terça-feira (31), às 20h25, pela Caixa Econômica Federal (CEF), em São Paulo, são 03, 35, 38, 40, 57, 58. É o maior prêmio das loterias da Caixa neste ano: R$ 304,213 milhões.

Segundo a assessoria da Caixa, as Loterias Caixa registraram um recorde de vendas para a Mega da Virada em um único dia, com a arrecadação de mais de R$ 210 milhões até as 20h de ontem (30). O recorde era de R$ 166 milhões, arrecadados no dia 31 de dezembro de 2018.

É o segundo maior prêmio já ofertado pelas Loterias CAIXA.

Como funciona o resgate do prêmio:

Os prêmios acima de R$ 1.903,98 são resgatados unicamente em agências da CAIXA.

Considerando que o bilhete é um título ao portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, preencha com seus dados pessoais o verso do bilhete premiado. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio. Os bilhetes não podem conter avarias ou rasuras que impeçam a verificação da autenticidade do documento.

O ganhador que apostou pelo Portal Loterias CAIXA pode se dirigir a uma agência da CAIXA para resgatar seu prêmio levando o comprovante impresso da aposta feita, pois o jogo já está vinculado ao CPF do cadastro do portal, o que garante ao apostador que somente ele poderá solicitar o resgate do prêmio.

Os ganhadores também devem ficar atentos aos prazos para resgate. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o valor do prêmio é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES). (Com Agência Brasil)