Quatro homens foram presos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, suspeitos de invadirem uma residência, amarrarem a dona da casa e fugirem com o carro dela, levando vários objetos, como bebidas, roupas, eletrônicos, uma bicicleta e uma piscina de plástico. O roubo aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, chegou no batalhão a informação de que uma casa havia sido invadida por quatro homens no bairro Alfredo Freire e eles haviam fugido em um Fiat Palio branco. Viaturas começaram as buscas na região pelo veículo, que foi avistado no cruzamento das ruas Hugo Trida e Moacir Paroneto.

Ao ser abordado, o motorista, de 30 anos, assumiu o roubo e indicou o endereço da residência onde estavam os materiais roubados. Ao chegar ao local, policiais viram um jovem em uma bicicleta preta, que tentou fugir ao avistar a viatura, mas acabou caindo. O jovem de 20 anos tentou ainda correr e pular um muro, mas acabou caindo novamente e foi alcançado pelos policiais.

Dentro da casa apontada pelo primeiro preso, a PM encontrou mais um suspeito, de 18 anos. O quarto suspeito foi localizado enquanto andava pelas ruas do bairro Alfredo Freire. Todos eles foram reconhecidos pela vítima e levados para a delegacia de plantão de Uberaba.