Quatro idosos - três mulheres e um homem - morreram em um acidente, após o carro em que estavam ter sido atingido por um veículo em fuga, no Anel Rodoviário de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no início da noite deste domingo (9). As informações são do Corpo de Bombeiros.

Conforme a corporação, o motorista que causou o acidente fugia de uma perseguição policial e ficou preso às ferragens.

Os bombeiros precisaram usar equipamentos pesados para cortar o veículo e retirá-lo do carro. O homem foi socorrido às pressas para um hospital local.

A corporação não divulgou as idades e identidades das quatro vítimas.

Os corpos serão removidos para o Instituto Médico Legal (IML). A identidade do responsável pela batida e o motivo da fuga também não foram revelados.