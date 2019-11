Quatro pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na MG-122, em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, nesta sexta-feira (1º). As vítimas estavam no carro e são mesma família. O condutor, de 52 anos, dois filhos e um sobrinho. Todos morreram no local do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro em que eles estavam bateu de frente com uma carreta bitrem carregada de cimento.

Ainda de acordo com corporação, o carro tem placa de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista da carreta, de Guanambi, na Bahia, não teve ferimentos. Ele contou que seguia pela rodovia quando percebeu o carro vindo na direção dele.



As causas do acidente ainda serão investigadas.