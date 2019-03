Quatro pessoas morreram após uma colisão frontal entre um HB20 e um caminhão, no km 604 da BR-040, na altura do distrito de Pires, no município de Congonhas, região Central de Minas, na tarde deste sábado (30). Todas as pessoas que morreram estavam no carro. Outras duas vítimas ficaram feridas e foram socorridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-040 teve de ser totalmente interditada nos dois sentidos e não há previsão para a liberação.

Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, houve um derramamento de carga de terra no sentido Brasília, provocando a interdição total. Há congestionamento de três quilômetros nos dois sentidos da rodovia.

O Corpo de Bombeiros informou que, além da colisão frontal entre os dois veículos, uma outra carreta ficou parada em L na pista, após frear para não bater. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Acompanhe a situação da rodovia pelo Twitter:

13h53 - Próx. a Congonhas (MG), km 603, tombamento c/ derramamento de carga no sentido DF. Interdição total s/ RJ e interdição total s/ DF. Lentidão s/ RJ: 3 km e s/ DF 3 km. Ref.: comunidade do Pires (Congonhas), sem previsão para liberação, fique atento. — Via 040 (@via040) March 30, 2019