Quatro detentos do Presídio de São Joaquim de Bicas, na Grande BH, fugiram do local na madrugada desta segunda-feira (15). Um dos fugitivos, de 24 anos, seria um dos líderes do tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, na capital.

De acordo com a unidade prisional, os presos usaram uma corda feita com lençóis, técnica conhecida como Tereza, para escalar a muralha e fugir. Os homens têm idades de 21, 34 e 37 anos.

O fugitivo tido como líder do tráfico na Serra seria também o coordenador da fuga.