Quatro pessoas foram presas em Belo Horizonte durante uma operação realizada pela Polícia Civil, nesta terça-feira (29), para combate ao tráfico de drogas na região do Barreiro. De acordo com a corporação,cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a ação, chamada de Replay.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Durante a operação foram localizadas barras de maconha, pinos contendo cocaína, dinheiro, balança de precisão e documentos da contabilidade do comércio ilícito de entorpecentes.

Segundo o delegado da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco/Deoesp), Thiago Machado, as investigações começaram há quatro meses e tinham como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na região. “A ação serviu para retirar essas pessoas de circulação e desarticular o grupo criminoso. A polícia e o Estado vêm trabalhando no sentido de reprimir esse tipo de conduta”, ressaltou.

A organização é responsável pelo controle da venda de entorpecentes nos bairros Milionários, Bonsucesso, Vila Bernadete, Liberdade, entre outros. Outras duas pessoas, suspeitas de liderarem o grupo, ainda estão com mandado de prisão em aberto. “Essa região é conhecida pelo intenso comércio de drogas e homicídios. A liderança do grupo é atribuída aos dois suspeitos. Eles se utilizam de outras pessoas para fazer a movimentação do tráfico no local. Durante a investigação, identificamos esses outros envolvidos”, completou o delegado.

A Polícia Civil informou, ainda, que os levantamentos continuam com o objetivo de localizar a dupla e dar cumprimento aos respectivos mandados de prisão.

